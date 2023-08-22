Рамасвами: следующий президент США должен «открыть Россию» для победы над КНР

Американский предприниматель и кандидат от республиканской партии на президентских выборах США, Вивек Рамасвами, поделился своим видением задач, стоящих перед будущим главой страны. В своем сообщении в социальной сети Х (предыдущий Twitter), он высказал мнение о необходимости "раскрыть Россию".

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Рамасвами подчеркнул, что следующему президенту следует приложить усилия для налаживания отношений с Россией, в частности, через мирное разрешение конфликта на Украине. Он привел в пример подобное содействие, предоставленное Ричардом Никсоном, который "открыл КНР" в период Холодной войны.

Ранее Рамасвами высказал обещание не допустить вступления Украины в НАТО в случае своей избранной победы и выразил поддержку для восстановления экономических связей с Россией. В своих заявлениях он также подчеркнул, что военный альянс между Россией и Китаем представляет собой самую серьезную военную угрозу для Соединенных Штатов.