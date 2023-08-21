Представитель МИД России Захарова: политика ЕС развязывает руки русофобам

Политика дискриминации в Европейском союзе (ЕС) предоставляет русофобам возможность действовать свободно. Сообщение об этом поступило от Марии Захаровой, официального представителя Министерства иностранных дел России, и опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

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Захарова прокомментировала включение Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за границей, в список санкций ЕС. Согласно её словам, подобная дискриминационная политика ЕС позволяет русофобам действовать с уверенностью в своей безнаказанности.

По мнению Захаровой, такие действия Брюсселя способствуют распространению ненависти и вражды на основе национальных и языковых признаков. Она также напомнила, что ужасные события Второй мировой войны наглядно продемонстрировали миру, какие страшные последствия может иметь идеология, основанная на вражде к человечеству.

Ранее Министерство иностранных дел Германии объявило о намерении ЕС ввести санкции в отношении мятежников, захвативших власть в Нигере. В заявлении дипломатического ведомства также подчеркивается поддержка усилий по восстановлению конституционного порядка в данной африканской стране.