МИД ФРГ сообщил, что страны ЕС намерены после разрыва сотрудничества ввести санкции против организаторов мятежа в Нигере

Европейский союз (ЕС) принял решение о введении санкций в отношении группировки мятежников, которые приобрели контроль над управлением Нигера. Согласно информации от Министерства иностранных дел Германии, известной через агентство РИА Новости, намечается введение мер, направленных на прекращение активности организаторов мятежа.

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Согласно докладу Министерства иностранных дел ФРГ, страны ЕС планируют предпринять санкционные шаги после разрыва дипломатических отношений с лицами, стоящими за восстанием в Нигере. В заявлении также выражено поддержание дипломатической инициативы для восстановления конституционного порядка в данной африканской стране.

Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) объявило о возможной военной интервенции в Нигере в случае, если мирные дипломатические усилия не увенчаются успехом.

На фоне этих событий Нигер готовится к защите от возможной военной интервенции. Амсар Бако, один из инициаторов мятежа, подчеркнул важность быть готовыми к возможному вторжению в любой момент.