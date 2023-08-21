Неизвестный мужчина в боксерских перчатках нанес удары

В Седертелье, пригороде Стокгольма, произошел инцидент, в котором пострадал организатор акций по сожжению Корана, Салван Момик. Сообщает об этом источник Aftonbladet.

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По информации издания, на видео запечатлена ситуация, где неизвестный мужчина в боксерских перчатках атакует Момика ударом.

18 августа в ходе акции сожжения священного писания, Салван Момик оказался на пути женщины, пытавшейся потушить Коран. Инцидент был пресечен сотрудниками правоохранительных органов, задержавшими женщину с огнетушителем.

В связи с этим случаем, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Беш, лидер Либеральной партии Йохан Персон и премьер-министр Ульф Кристерссон высказали необходимость пересмотра законов о порядке общественных мероприятий в Швеции. Они подчеркнули, что ситуация требует анализа мер безопасности при проведении массовых собраний.