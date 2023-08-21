На данный момент уже успешно используются две единицы данного дрона

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023», был представлен уникальный разведывательный дрон под названием «Шершень», который уже используется в специальной военной операции. Информацию об этом распространил Виталий Долгов, руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов при Научно-исследовательском институте вычислительных комплексов.

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Этот инновационный аппарат оборудован передовой видеокамерой, тепловизионной камерой и ретрансляторами. На данный момент уже успешно используются две единицы данного дрона, как подчеркнул эксперт.

Важным аспектом работы над данным проектом является увеличение дальности полета беспилотника, над чем активно трудятся разработчики. Кроме того, ведется доработка функциональности и нагрузки этого технического решения.

Следует отметить, что ранее на форуме «Армия-2023» компания «Аэроскан» представила интересный робот-вездеход, дополненный дроном, который получил обозначение 421-24.

Согласно заявлениям Виталия Долгова, начало серийного производства передовых гексакоптеров «Шершень» запланировано на апрель текущего года.