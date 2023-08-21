Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
На форуме «Армия-2023» показали разведывательный дрон «Шершень»
На данный момент уже успешно используются две единицы данного дрона

реклама

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023», был представлен уникальный разведывательный дрон под названием «Шершень», который уже используется в специальной военной операции. Информацию об этом распространил Виталий Долгов, руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов при Научно-исследовательском институте вычислительных комплексов.

реклама

Этот инновационный аппарат оборудован передовой видеокамерой, тепловизионной камерой и ретрансляторами. На данный момент уже успешно используются две единицы данного дрона, как подчеркнул эксперт.

Важным аспектом работы над данным проектом является увеличение дальности полета беспилотника, над чем активно трудятся разработчики. Кроме того, ведется доработка функциональности и нагрузки этого технического решения.

Следует отметить, что ранее на форуме «Армия-2023» компания «Аэроскан» представила интересный робот-вездеход, дополненный дроном, который получил обозначение 421-24.

Согласно заявлениям Виталия Долгова, начало серийного производства передовых гексакоптеров «Шершень» запланировано на апрель текущего года.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Полковник Кнутов: дрон для атаки аэродрома в Новгороде могли запустить из России
Риттер: ВСУ могут не удержать контроль над Купянском из-за нехватки солдат
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК "Вагнер" подтвердил информацию о перевербовке сотрудников
9
Украинские танкисты восхищены немецким Leopard 1A5 и считают его намного лучше советского Т-72
26
Мали и Буркина-Фасо отправили в Нигер штурмовик Super Tucano для противостояния войскам Сообщества
+
Бойцы Министерства Обороны поблагодарили инструкторов ЧВК Вагнер за переданный боевой опыт
3
ЕС решил отказаться от использования грузовиков, но потепление заставило вернуться к "плохим" авто
3
Ryzen Threadripper PRO 7955WX появился в Geekbench c 16 ядрами
+
"Панцирь" может получить вместо 12-ти базовых реактивных снарядов 9M335 - 48 мини-ракет против БЛА
2
Стало известно, сколько места на диске будет занимать Starfield
3
Британский производитель «американских» систем РЭБ выкупил Ball Aerospace за 5,6 миллиарда долларов
+
Банк БРИКС успешно выпустил свои дебютные облигации на профильном рынке Южной Африки
+
Honda Electric Vision Design показала изображения будущего преемника NSX - характеристики неизвестны
+
Гая Ричи обвиняют в плагиате сценария “Джентльменов”
+
Зеленский назвал истребители Saab JAS 39 Gripen гордостью Швеции и попросил поделиться ими с Украиной
2
СБУ расследует факт поставки бракованных снарядов для ВСУ
1
Россия представила новейший легкобронированный вездеход на форуме Армия-2023
3
Раскрыты полные спецификации смартфона Xiaomi 13T: Dimensity 8200 Ultra и 8 ГБ ОЗУ
+
Командующий ВВС ВСУ: российские Су-35 ведут охоту на украинские МиГ-29, а соотношение 9 к 1
+
В Сети появились кадры активной работы FPV-дронов по бронетехнике ВСУ
+
Россия нанесла удар по выставке дронов в Чернигове
13
Энтузиаст превратил процессор AMD за $95 в видеокарту с 16 Гб памяти для обработки ИИ
1

Популярные статьи

Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
55
Россия разрабатывает новейший стратегический ракетоносец-невидимку ПАК ДА "Посланник"
15
Игровая сборка по принципу «лютой» экономии – геймерский ПК за 60 000р для очень бедных геймеров
18
В США рассказали, как F-16 для Украины могут навредить России, не сделав ни одного выстрела
18
ТОП-15 мифов о процессорах для компьютеров
7
О противостоянии двух империи, над которыми никогда не заходит Солнце - Испании и Великобритании
4
Обзор ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090
3
Проверяю дистрибутив Green Linux 21.2.0 Pro Cinnamon на соответствие экспериментальным требованиям
10
Обзор игры Prey 2006. Часть 1
8
Американский опыт подрыва мостов и диверсионная атака Украиной Крымского моста
+

Сейчас обсуждают

Александр Сергеевич
01:55
Танк против танка сейчас очень редко когда будет воевать. В основном танки сейчас работают с закрытых огневых позиций. Но броня да, слабовата, если у леопарда 2 есть шансы против фпв дрона, то у перво...
Украинские танкисты восхищены немецким Leopard 1A5 и считают его намного лучше советского Т-72
Александр Сергеевич
01:51
Почему не о чем? Будет использоваться аналогично нашим т54/55/62, в качестве подвижной артиллерии. Могут также использовать в качестве поддержки более современных танков.
Украинские танкисты восхищены немецким Leopard 1A5 и считают его намного лучше советского Т-72
Demiurg666
01:37
Ох уж этот дырявый ведроид...
Тысячи вредоносных приложений для Android используют скрытые APK-файлы для обхода безопасности
Umid Xaydarov
01:29
я тоже перестал пендоское говной смотреть. я бы их запретил на територии рф
Новые романтические комедии, которые создадут романтичное настроение и продлят атмосферу лета
Boris Kopyltsov
01:22
Лол. Нет.
Проверяю дистрибутив Green Linux 21.2.0 Pro Cinnamon на соответствие экспериментальным требованиям
Эдгар Кот
01:21
Ну не год а два и это как влияет вообще?
57-дюймовый изогнутый игровой монитор Samsung Odyssey Neo G9 наконец-то поступил в продажу
Эдгар Кот
01:20
Это тут причем вообще? Я за пк не работаю, нахрена мне такой размер? Конкретно твое заявление по цене с этим не связано никак, так что пропади пожалуйста)
57-дюймовый изогнутый игровой монитор Samsung Odyssey Neo G9 наконец-то поступил в продажу
Lubitel 32
01:06
Я говорю о 1280*720/1366*768/1600*900/1920*1080.
Обзор игры Prey 2006. Часть 1
Lubitel 32
01:01
800*600? 1024*768? то то же. а то может и 640*480.
Обзор игры Prey 2006. Часть 1
Umid Xaydarov
00:58
я в шоке парни. и до Форнайта пидарастия дошла. А ТАМ аудитория примерно 8-15 лет дети. с детства друг другу глину месить призывают. УЖАС причём бесплатно раздают. но я это дерьмо забирать не собираюс...
Почему сегодня выгодно покупать видеокарты на Авито – 10 советов для новичков и бывалых геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем