«Росатом» показал на «Армии» систему «Обнаружитель» для поиска беспилотников

На международном военно-техническом форуме "Армия-2023", проведенном госкорпорацией "Росатом", Научно-исследовательский институт приборов впервые представил портативную систему "Обнаружитель" для обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эта система, способная распознавать сигналы от беспилотников в широком диапазоне частот на расстоянии до четырех километров, демонстрирует впечатляющие результаты. Встроенный аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов позволяет системе сканировать в течение более четырех часов непрерывно. Большим плюсом данной системы является ее способность обнаруживать сигналы дронов на всех известных частотах от 600 до 6000 мегагерц, включая нестандартные частоты. Вес аппарата с антенной составляет 2,4 килограмма.

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Это не первый случай, когда были представлены инновационные разработки. Ранее, в августе, был продемонстрирован комплекс радиоэлектронной защиты танков "Тритон", способный предотвращать угрозы от FPV-дронов (дронов с видом от первого лица) в четырех разных диапазонах частот. Также в том же месяце холдинг "Росэлектроника" представил уникальную радиолокационную станцию для выявления малых дронов в городах. Это изделие, созданное на Рыбинском заводе приборостроения, призвано повысить безопасность и эффективность контроля за воздушным пространством.