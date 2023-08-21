В Швеции сообщили о начале сотрудничества с Украиной по выпуску БМП CV-90

Стокгольм и Киев заключили соглашение, охватывающее различные аспекты поддержки Украины, и одним из ключевых пунктов этого соглашения стало сотрудничество в области производства шведских боевых машин пехоты CV-90. Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон официально объявил о заключении этого соглашения на пресс-конференции, которая состоялась после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Согласно сообщению агентства ТАСС, Кристерссон подчеркнул, что "несколько минут назад было подписано письмо о намерениях о дальнейшей поддержке Украины. Речь идет о сотрудничестве в сфере боевых машин пехоты CV-90".

реклама

Украинский президент Зеленский также дал свой комментарий по этому поводу в своем Telegram-канале. В своем сообщении он заявил, что Украина намерена начать производство шведских боевых машин пехоты CV-90 на своей территории. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что эти современные боевые машины уже используются украинскими военными в зонах боевых действий.

Визит Владимира Зеленского в Швецию состоялся 19 августа в рабочем формате. Украинский президент сообщил, что на его встречах с шведскими властями основное внимание було уделено усилению украинских вооруженных сил, дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества и интеграции Украины в европейские структуры.