Ранее Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, заявил, что обмен территорий Киевом на "зонтик НАТО" приведет к потере демократических ценностей

Официальный представитель МИД России, Мария Захарова, прокомментировала заявление президента Украины, Владимира Зеленского, относительно готовности обмена Белгорода на членство в НАТО. По информации РИА Новости, Захарова отреагировала с иронией, подчеркнув, что, возможно, у украинского лидера "случилась передозировка".

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Зеленский сделал данное заявление в ходе брифинга в Дании, где он находился во время визита 20 августа. Таким образом, он отреагировал на предложение директора личного аппарата генсека НАТО, Йенса Столтенберга, о возможности завершения конфликта путем предоставления Украине членства в альянсе, при условии согласия уступить России утраченные территории.

Ранее Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, заявил, что обмен территорий Киевом на "зонтик НАТО" приведет к потере демократических ценностей и разрушению основ международного права.