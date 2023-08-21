Согласно информации из Financial Times, Вашингтон готовится к так называемом "конфликту на истощение" на Украине, который может продлиться в 2024

По информации, предоставленной РИА Новости, возникли разногласия между американскими и украинскими чиновниками из-за неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отчеты от Financial Times (FT) говорят о том, что Соединенные Штаты готовятся к наступлению, направленному на истощение ресурсов на Украине.

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Издание подчеркивает, что Вашингтон призвал Киев принять больше риска и максимально задействовать свои силы на южном направлении. Тем не менее, несмотря на это, на восток были направлены элитные украинские подразделения.

Согласно информации из Financial Times, Вашингтон готовится к так называемом "конфликту на истощение" на Украине, который может продлиться в 2024 году.

По предварительной информации из США, сообщается о снижении вариантов действий, доступных Украине. По мнению аналитиков, неспособность Украины добиться успеха на поле боя может привести к застою в конфликте, а поддержка со стороны международного сообщества может ослабеть.