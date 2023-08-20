В Британии признали потерю НАТО веры в победу Украины

Ричард Кемп, бывший полковник британской армии и обозреватель газеты Telegraph, высказал мнение, что НАТО утратила веру в успешном для Украины завершении конфликта и намерена фактически "продать" её.

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На днях, во время выступления в Норвегии, глава канцелярии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Стиан Йенсен, подчеркнул, что мирное соглашение может подразумевать отказ Киева от определенных территорий в пользу России в обмен на членство в альянсе.

Согласно Кемпу, заявления Йенсена отражают фактические стратегические намерения западных стран по отношению к Украине: они стремятся добиться скорого прекращения конфликта.

По информации, опубликованной ранее газетой The Washington Post, со ссылкой на источники в Пентагоне, снабжение боеприпасами может стать проблемой из-за значительной помощи, оказанной Украине, что вызвало их дефицит.