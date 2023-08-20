Оружие на миллиарды долларов могло быть продано на черном рынке

Заявление экс-советника главы Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора, нашло отклик в социальных сетях, где он выразил беспокойство о судьбе поставленного США оружия для Украины. В своем сообщении на платформе "Х" (прежнее название Twitter), Макгрегор подчеркнул, что существенная часть высокоценного вооружения, стоимостью миллиарды долларов, кажется исчезла и, возможно, попало на черный рынок. Подчеркнуто также, что финансовые средства, предназначенные для этих поставок, так и не достигли своего назначения. Офицер выразил свое возмущение данным положением дел.

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Макгрегор призвал американскую общественность обратить пристальное внимание на данную проблему и прояснить обстановку вокруг поставок оружия и финансовых средств Украине.

14 августа Государственный департамент США объявил о новой военной помощи Украине, составляющей 200 миллионов долларов. Этот ассортимент финансовых средств включает передачу Киеву боеприпасов для систем противовоздушной обороны, а также для комплексов Patriot.

Госсекретарь США, Энтони Блинкен, выступил с призывом к Конгрессу США немедленно одобрить запрос американского президента Джо Байдена о выделении 24 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине.