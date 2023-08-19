Обозреватель Bild Репке: стремление победить Россию доставило Западу проблемы

"Стремление Запада одержать победу над Россией выявило ряд сложностей," констатирует Юлиан Репке, военный обозреватель немецкого издания Bild, в своем Twitter.

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Репке подчеркивает, что "Украинская армия никогда не обладала достаточной силой для вытеснения России с юга и востока страны." Тем не менее, западные правительства и киевская власть настойчиво пытались достичь победы над Россией.

Ранее Джейми Деттмер, обозреватель из Politico, заявил, что ожидания западных стран относительно успешной контратаки со стороны украинских вооруженных сил оказались несбыточными. Он связывает это с избыточно высокими ожиданиями со стороны партнеров Киева и "ошибочным оптимизмом" украинских властей.

Деттмер также указывает на возможную причину неудачи – отсутствие понимания того факта, что "российская армия быстро учится на своих ошибках и корректирует свои действия."