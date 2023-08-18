Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Аналитик Унал: молчание Турции по ситуации с сухогрузом связано с визитом Путина
Сухогруз под названием «Сукра Окан» нарушил российскую блокаду и был остановлен для досмотра с открытием предупредительного огня - ъуъ, Сукра!

реклама

Турция сдержанно реагирует на инцидент с открытием предупредительного огня российскими военными по судну, принадлежащему турецкой компании, и это связано с ожидаемыми переговорами между лидерами России и Турции. Об этом сообщает профессор Хасан Унал, представитель турецкого университета Малтепе, расположенного в Стамбуле.

реклама

По его словам, судно с именем «Сукра Окан» нарушило «российскую блокаду» и вошло в Черное море, что послужило поводом для реакции российской стороны. Унал объяснил молчание турецкого правительства тем, что Турция стремится избежать ухудшения обстановки, которая могла бы помешать договоренностям о экспорте зерновых между Украиной и Россией. Такие переговоры планируются между президентами двух стран в ближайшее время.

Следует отметить, что визит Владимира Путина в Турцию ожидается к концу лета, возможно, 31 августа.

Ранее Минобороны России доложило, что 12 июля российский корабль «Василий Быков» вынужден был применить предупредительный огонь по судну «Сукра Окан», под флагом Палау, которое двигалось в украинский порт Измаил. Это произошло, так как капитан судна проигнорировал требование остановиться для инспекции. В результате российские военные осуществили проверку судна, высадившись на его борт с вертолета Ка-29.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости #новости 3080 ti
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 почти за 100тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На форуме «Армия-2023» компания «Аэроскан» представила робот-вездеход с дроном
Швейцария захотела укрепить сотрудничество с НАТО на фоне конфликта на Украине
Евросоюз введет санкции в отношении организаторов мятежа в Нигере
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

62-тонные "британские монстры" Challenger 2 переброшены к передовой и готовятся к боям за Работино
7
Попадание и мощнейшая детонация боекомплекта: дрон-камикадзе «Ланцет» не оставил шансов САУ Paladin ВСУ
2
Снарядная диета отменяется – США дадут Украине 2 000 000 артиллерийских снарядов калибра 155-мм
11
Финский судостроитель заканчивает строительство лайнера в пять раз больше Титаника
4
Потенциальные покупатели уже присматриваются к истребителю РФ 5-го поколения Су-75 Checkmate
1
ЗРПК Панцирь стал "зубастей" и опасней - его вооружили гиперзвуковыми ракетами-перехватчиками
17
Новый комплекс искусственного интеллекта компании NCSoft призван оптимизировать производство игр
+
Tagesspiegel: ВСУ сильно рискуют перебрасывая силы на Купянское направление
1
США передают украинской полиции изъятое у местных бандитов оружие
4
Производителю ударных дронов «Орион» выставлены иски на сотни миллионов рублей
3
Евгений Пригожин зарегистрировал ООО "Группа Вагнера" в Республике Беларусь
2
Турция заявила о невозможности возобновления зерновой сделки
1
Данные посадочного модуля НАСА InSight показывают, что дни на Марсе становятся короче
+
В Европе цена на газ за неделю выросла почти на 40% на фоне забастовок газовщиков в Австралии
+
Rheinmetall закупил ржавые 50 танков Leopard 1 для ВСУ – 20 машин не подлежат восстановлению
3
По словам инсайдера персонажи в GTA VI будут стареть
4
Microsoft решила покончить с пиратством – обновление Defender удаляет активацию Windows 10/11
16
Министерство Обороны предлагает дружественным странам отказаться от услуг ЧВК Вагнер
7
Графический драйвер Intel 31.0.101.4644 устраняет зависания при выходе из сна
1
19Fortyfive: чтобы сохранить территории, власти Киева должны заморозить конфликт
+

Популярные статьи

Вооруженные Силы России "стерли в порошок" украинскую противовоздушную оборону — JT
7
Что известно о Су-75 Checkmate - самом перспективном лёгком истребителе ВКС РФ
15
Австралия за $100 млн сделает американские истребители F-35 еще более малозаметными
6
Phenom II X4 - работа над ошибками
75
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
25
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
14
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
55
Два отличных фильма с героями, обремененными психическими проблемами
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
54
О Мавзолее Владимира Ильича Ленина и загадках его постройки
5

Сейчас обсуждают

32Влад32
02:21
Какие еще пунктиры? Которые у тебя в голове?
ЭКОВАС пригрозило военной интервенцией в Нигер в случае провала переговоров
32Влад32
02:20
Уши им от мертвого осла.
Григорий Карасин: заявление генсека НАТО по переговорам с Украиной является ультиматумом
32Влад32
02:17
Адекватные люди давно все уже поняли. И Зеля все понимает, только вот делает, что ему США говорят. Иначе ему кирдык сразу. А на украинцев Зеле насрать.
В прямом эфире украинского ТВ офицер ВСУ Серган заявил, что Украина проигрывает России
32Влад32
02:13
Если Тайвань может уничтожить базы в Китае, то Китай тоже может уничтожить базы на Тайване первым.
Тайвань завершил испытания ракеты способной уничтожить военные базы НОАК на материковой части Китая
Александр Шнейдер
01:53
Мдя, автор видимо пьёт много, украинцы к сентябрю возьмут Бердянск и Мелитополь.. =))
В Европе цена на газ за неделю выросла почти на 40% на фоне забастовок газовщиков в Австралии
Vadim Rau
01:43
Значит будут усовершенствовать. Вот денежки не на благо жизни людей тратятся. А на кой Х это надо. ?
Подполковник Кроуфорд: Танки Challenger 2 уязвимы к минам и беспилотникам, аналогично танкам Leopard
Александар Бугаев
01:39
Чего это не может? По кругу спакойно.
Российские предприятия уже начали закупки устройств "Серп-ВС5"
CTyDeHT
01:15
Врач не уточнила с каким содержимым котлеты не стоит употреблять
Врач Беляева: не стоит сочетать котлеты с пюре, из-за сильной нагрузки на ЖКТ
Alex-IT
00:50
Нет, это в США учат детей тому, что они Вторую мировую выиграли, а у нас одному алкоголику поставили целый центр с памятником. На Украине, всё советское сносят, учебники переписывают, но мосты, здания...
О Мавзолее Владимира Ильича Ленина и загадках его постройки
Константин Бородаенко
00:24
Тут сейчас больше половины таких авторов...
SKIDROW раскрыли личность EMPRESS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем