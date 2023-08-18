Сухогруз под названием «Сукра Окан» нарушил российскую блокаду и был остановлен для досмотра с открытием предупредительного огня - ъуъ, Сукра!

Турция сдержанно реагирует на инцидент с открытием предупредительного огня российскими военными по судну, принадлежащему турецкой компании, и это связано с ожидаемыми переговорами между лидерами России и Турции. Об этом сообщает профессор Хасан Унал, представитель турецкого университета Малтепе, расположенного в Стамбуле.

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По его словам, судно с именем «Сукра Окан» нарушило «российскую блокаду» и вошло в Черное море, что послужило поводом для реакции российской стороны. Унал объяснил молчание турецкого правительства тем, что Турция стремится избежать ухудшения обстановки, которая могла бы помешать договоренностям о экспорте зерновых между Украиной и Россией. Такие переговоры планируются между президентами двух стран в ближайшее время.

Следует отметить, что визит Владимира Путина в Турцию ожидается к концу лета, возможно, 31 августа.

Ранее Минобороны России доложило, что 12 июля российский корабль «Василий Быков» вынужден был применить предупредительный огонь по судну «Сукра Окан», под флагом Палау, которое двигалось в украинский порт Измаил. Это произошло, так как капитан судна проигнорировал требование остановиться для инспекции. В результате российские военные осуществили проверку судна, высадившись на его борт с вертолета Ка-29.