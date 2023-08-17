Премьер Словакии Людовит Одор проигнорировал просьбу президента Зузаны Чапутовой о немедленном проведении срочного совещания. В своем отказе он ссылается на отсутствие полной информации и выражает опасение о возможных необдуманных шагах.

Причиной необходимости созыва совещания послужил нарастающий конфликт между различными силовыми структурами в стране. Элитное подразделение словацкой полиции (NAKA) провело серию обысков у сотрудников гражданской секретной службы (SIS) и Национального управления безопасности.

Произведенные обыски имеют отношение к текущим расследованиям, касающимся действий сотрудников NAKA. Одор обвиняет полицию в незаконном вмешательстве в деятельность органов государственной безопасности.

Согласно конституции Словакии, страна является парламентской республикой. Президент избирается на пятилетний срок и является главой государства. Текущим президентом с 2019 года является Зузана Чапутова. Примечательно, что премьер-министр имеет право отклонить просьбу президента о проведении совещаний. Однако, в рамках своих полномочий, президент может также распустить правительство, как это произошло в декабре прошлого года, когда Чапутова вызвала к отставке правительство Эдуарда Хегера.