Согласно планам, поддерживаемым Вашингтоном, объемы экспорта зерна должна увеличиться до четырех миллионов тонн в месяц через реку Дунай к октябрю

Переговоры между Турцией и США относительно альтернативных вариантов зерновой сделки пока не привели к конкретным результатам. По информации источника в Анкаре, обсуждения прошли на уровне предложений, однако пока еще нет четкого плана или решения. Представитель агентства RIA Novosti отметил, что пока сделка остается на стадии обсуждений.

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Источник подчеркнул, что предложения поступили со стороны Запада, включая Соединенные Штаты, но на данный момент детали не уточнены. "Мы видим действия со стороны американцев, но они пока не привели к конкретным решениям. Нет плана и точных деталей", - заявил источник.

Согласно его словам, Анкара продолжает активные усилия для достижения соглашения и ведет переговоры с различными сторонами, включая ООН и Россию. Турция стремится найти оптимальное решение и обеспечить возобновление сделки.

Ранее информация из The Wall Street Journal указывала на переговоры между США, Турцией, Украиной и соседними странами о расширении альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна. Согласно планам, поддерживаемым Вашингтоном, объемы экспорта зерна должна увеличиться до четырех миллионов тонн в месяц через реку Дунай к октябрю.