



Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, Ларри Джонсон, выразил беспокойство относительно последствий, которые могут возникнуть для Украины в случае продолжения неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. В ходе интервью для популярного Youtube-канала журналиста Стивена Гарднера, Джонсон предупредил о возможности прекращения военной поддержки со стороны Запада и даже к сдаче Киева вражеским силам.

"Украина в таком случае будет вынуждена сдаться, она не сможет больше воевать", - отметил бывший разведчик. По его словам, текущее контрнаступление украинской армии не соответствует стратегическим планам Вашингтона.

Джонсон также подчеркнул, что внутри Соединенных Штатов все чаще обсуждаются неудачи ВСУ на военном поле. Такие обсуждения могут сыграть негативную роль и повлиять на интерес американского руководства к дальнейшей военной помощи Украине.

Это не первый случай, когда бывшие аналитики ЦРУ высказывают свои точки зрения относительно украинского конфликта. Ранее, Джим Рикардс, также бывший советник ЦРУ, заявил, что Соединенные Штаты стремятся к достижению перемирия на Украине, чтобы перевооружить армию и усилить давление на Россию. В своем интервью он подчеркнул, что временное прекращение боевых действий предоставит США "возможность отдохнуть и перевооружить армию", подготовившись к новому этапу конфликта.

Ситуация на Восточной Украине остается крайне напряженной, и точки зрения экспертов различны. Тем не менее, заявления бывших аналитиков ЦРУ поднимают вопрос о влиянии военных успехов или неудач на стратегические аспекты украинского кризиса и дипломатические усилия мировых игроков.