Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи на 314 миллионов долларов

Швеция расширяет свою военную поддержку Украине, предоставив новый пакет вооружений и оборудования на сумму 3,4 миллиарда крон (314 миллионов долларов). Как сообщается со ссылкой на министра обороны Пола Йонссона, в этот пакет входят боеприпасы для боевых машин пехоты CV 90, ранее переданных Швецией. Также украинской армии будут предоставлены запчасти для различных типов техники, включая боевые машины CV 90, танки Strv 122 и артиллерийские орудия Archer.

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С начала февраля текущего года объем помощи Украине от Швеции достиг 22 миллиарда крон (2,16 миллиарда долларов), преимущественно в форме военных поставок. Эти шаги направлены на поддержку страны в сложной геополитической обстановке.

Стоит отметить, что вопросы о международных санкциях и их обходе, а также воздействии на региональную ситуацию остаются актуальными в свете продолжающихся дискуссий на политическом уровне.