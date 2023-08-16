Нарышкин назвал санкции инструментом неоколониализма США и ЕС
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Сергей Нарышкин, руководитель Службы внешней разведки России, выразил свою точку зрения относительно использования санкций как средства политики неоколониализма со стороны США и стран Европейского союза. Это заявление было сделано в ходе Московской конференции по международной безопасности и опубликовано агентством РИА Новости.
Нарышкин описал практику вторичных санкций как элемент "колониальной сущности санкционной политики Вашингтона и его союзников". Он указал, что страны Запада используют такие санкции как инструмент воздействия на политику других стран, особенно тех, которые стремятся к равноправным отношениям с Москвой, Пекином и другими глобальными игроками.
Московская международная конференция по безопасности, которая состоялась 15 августа, предоставила возможность главам оборонных и внешнеполитических ведомств обменяться мнениями по ключевым вопросам международной безопасности.
Нарышкин также выразил мнение о том, что главной проблемой американской власти является её оторванность от остального мира. По его словам, американская элита живет в некоем "радужном мире", где Соединенные Штаты считают себя главным игроком на мировой арене с исключительным правом контролировать и наказывать других.
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