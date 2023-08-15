В Италию по морю прибыло огромное число мигрантов

С начала 2023 года в Италию по морским путям прибыло 100 тысяч мигрантов, что соответствует общему числу прибывших за весь предыдущий 2022 год. Информацию о данном факте сообщает издание "La Repubblica". В настоящее время, еще 180 тысяч мигрантов находятся в специальных центрах для приема беженцев, что становится самым высоким значением с 2018 года. Однако из-за ограниченных мест в таких центрах, часть из них вынуждена покидать места временного размещения, чтобы освободить место для новоприбывших.

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Издание подчеркивает, что на протяжении ближайших двух месяцев погодные условия позволяют пересекать Средиземное море, и, следовательно, это может привести к удвоению числа мигрантов. Однако на данный момент рекордное количество беженцев, составляющее 180 тысяч, было зафиксировано в 2016 году.

В начале августа в отдельных регионах Италии власти столкнулись с необходимостью создания временных палаточных лагерей для размещения мигрантов. Такая ситуация сложилась в регионах, таких как Верона, Тоскана, Флоренция, а также в других областях страны.

В начале июня в странах Европейского союза была принята радикальная реформа миграционного законодательства. В соответствии с этой реформой каждая страна обязана будет уплатить сумму в размере 20 тысяч евро в случае отказа от приема мигранта.