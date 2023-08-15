Трамп ответил на выдвинутые против него в Джорджии обвинения

Дональд Трамп, бывший президент США и настоящий кандидат на эту должность, отреагировал на обвинения, которые были выдвинуты против него офисом прокурора округа Фултон в Джорджии. В своем заявлении он охарактеризовал эти обвинения как сфальсифицированные и заявил, что они были предъявлены специально в период активной политической кампании. Трамп выразил мнение, что такой момент выбран неслучайно и отметил, что подобные действия схожи с охотой на ведьм, а также выразил сомнения в беспристрастности окружного прокурора, обвинив его в коррумпированности.

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В комментарии, размещенном на его платформе Truth Social, Трамп поднял вопрос о времени предъявления обвинений. Он задался вопросом, почему эти обвинения не были выдвинуты примерно 2,5 года назад, а были предъявлены именно в период его предвыборной кампании. Этот вопрос для него остается открытым и поднимает сомнения в мотивах сотрудников офиса прокурора.

Стоит отметить, что уже в четвертый раз Дональд Трамп оказывается в роли подсудимого по уголовным делам. Ему и членам его команды предъявляются обвинения в участии в сговоре с целью подделки результатов выборов и попытке подстрекательства чиновников к нарушению их присяги. Закон предусматривает серьезные наказания, вплоть до 20 лет лишения свободы, за совершение таких преступлений.