Южная Корея, Япония и США разделяют универсальные ценности и должны работать вместе, чтобы противостоять угрозам от Северной Кореи

Южнокорейский президент Юн Сок Ель выступил с призывом усилить обмен ядерными и ракетными данными между Южной Кореей, Японией и Соединенными Штатами в свете возрастающей угрозы со стороны Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Этот призыв был озвучен в контексте необходимости более тесного сотрудничества для противостояния потенциальной ядерной угрозе, исходящей от КНДР, которая обладает ядерным арсеналом.

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Президент подчеркнул общие ценности, объединяющие Южную Корею, Японию и США, и призвал к совместным действиям для преодоления этой угрозы. Также было подчеркнуто, что сотрудничество с Соединенными Штатами сыграло существенную роль в достижении роста и процветания Южной Кореи.

Согласно Nikkei Asia, обсуждение усиления сотрудничества в сфере обороны может стать одним из вопросов на повестке дня предстоящего трехстороннего саммита, запланированного на текущую неделю. В случае реализации обмена ядерными и ракетными данными, военное сотрудничество между Японией и Южной Кореей получило бы дополнительное укрепление, что, несомненно, будет иметь важное значение в региональной стабильности.





Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх выразила обеспокоенность по поводу ядерных угроз, исходящих от КНДР. Она назвала подобную риторику опасной и необдуманной, что подчеркивает серьезность ситуации.