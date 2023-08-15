Кандидат в президенты США заявил о финансировании Майдана Вашингтоном

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выразил свою точку зрения о возможном финансировании протестов на Майдане в 2013-2014 годах со стороны Вашингтона. В ходе интервью с телеведущим Такером Карлсоном, опубликованного в социальной сети X (ранее известной как Twitter), он подчеркнул, что по его информации Соединенные Штаты могли поддерживать данные протесты.

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Кеннеди-младший заявил, что не имеет информации о конкретных указаниях или действиях со стороны американского правительства, которые бы говорили о финансировании протестов. Он утверждает, что агентство США по международному развитию, которое он считает "прикрытием ЦРУ", могло вложить до пяти миллиардов долларов в эти события. По его мнению, последующие события, включая государственный переворот, были результатом этих протестов.

Важно отметить, что Кеннеди-младший также упомянул о конфиденциальном разговоре, состоявшемся за месяц до свержения правительства на Украине. Он утверждает, что Виктория Нуланд, тогдашний помощник госсекретаря США, вела этот разговор с послом США. Согласно Кеннеди-младшему, Нуланд также играла роль в формировании "нового кабинета министров Украины".

В рамках интервью Кеннеди-младший выразил свое недовольство тем, что Вашингтон уже потратил 130 миллиардов долларов на помощь Украине. Он подчеркнул, что в то время как американцы сталкиваются с проблемами, такими как отсутствие медицинской страховки и недостаток доступной пищи, значительные средства направляются на помощь другой стране. Вместо этого, Кеннеди-младший считает, что американское руководство должно приоритизировать решение проблем своих граждан.