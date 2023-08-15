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Грузия сталкивается с рядом требований, необходимых для приобретения статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС). Эту информацию предоставил Георгий Ломия, лидер и политический секретарь партии "Альянс патриотов Грузии", во время беседы с изданием "Известия".

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Конкретно он подчеркнул, что могут быть выдвинуты требования о присоединении к антисанкционной политике в отношении России. Ломия отметил, что внутри страны текущая правящая партия "Грузинская мечта" оказывается в сложной позиции, поскольку сталкивается с необходимостью международной балансировки интересов.

Тем не менее, руководитель партии "Альянс патриотов Грузии" выразил сомнение в том, что Грузия сможет продолжить такую стратегию. Он также указал на значительные иностранные финансовые ресурсы, которыми обладают лидеры "Грузинской мечты" за границей, и которые могут оказывать влияние на политический процесс внутри страны. В этом контексте, Ломия рассматривает действия ЕС как сложную политическую игру, в которой участвует Грузия.

В предыдущих заявлениях Денис Гончар, директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России, обвинил западные страны в оказании давления на Грузию в вопросах диалога с Россией. Он подчеркнул, что при этом не было нарушений действующих санкционных режимов.