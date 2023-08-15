Кристиан Линднер, Министр финансов Германии, высказал свою точку зрения по поводу запроса Украины на получение крылатых ракет Taurus. Он подчеркнул, что он полностью поддерживает позицию Киева по этому вопросу и выражает свою готовность к сотрудничеству. Вместе с тем, он подчеркнул необходимость соблюдения всех процедурных норм и правил в данном контексте. Линднер подчеркнул, что скорейшее выполнение всех этапов сделки является приоритетом.

Прежде всего, глава Министерства финансов ФРГ подчеркнул, что передача ракет Taurus Украине может быть рассмотрена при условии выполнения важных условий. Во-первых, необходимо получить одобрение союзников Германии, чтобы обеспечить согласованный и скоординированный характер данного решения. Во-вторых, Линднер подчеркнул, что Германия придерживается позиции о сохранении собственных оборонных возможностей и непричастности к конфликтам.

Таким образом, Министр финансов Германии подчеркнул важность строгой последовательности действий и учета всех аспектов, связанных с передачей крылатых ракет Taurus, с учетом интересов и безопасности всех сторон.