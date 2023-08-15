Анатолий Антонов, Посол России в Вашингтоне, выразил обеспокоенность по поводу поведения Соединенных Штатов в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он указал, что США, используя свои полномочия как председатель форума и принимающая сторона, дискриминируют Россию и политизируют диалоги.

Согласно заявлению Антонова, США не выдают визы российским представителям и создают преграды для их участия в мероприятиях, включая видеоконференции. Он отметил, что нескольким важным министерствам и ведомствам отказано в получении въездных виз.

Посол подчеркнул неприемлемость таких действий Соединенных Штатов, особенно учитывая их статус текущего председателя этой значимой международной платформы. Сейчас в Сиэтле проходит третья серия мероприятий для высокопоставленных чиновников, где обсуждаются ключевые вопросы.

Антонов ранее высказал мнение о новых санкциях, наложенных США на Россию. Он подчеркнул, что такой шаг свидетельствует о неэффективности ограничительной политики США и попытках администрации смягчить растущее недовольство этими мерами внутри страны.