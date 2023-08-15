Российская армия активно использует эти беспилотники не только непосредственно на линии боевого соприкосновения, но и в тактическом тылу

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) под названием "Ланцет" представляют серьезную угрозу для украинских вооруженных сил. Это заявление было сделано высокопоставленным офицером, который ранее служил в структурах НАТО и на данный момент находится на пенсии. В его статье для издания "19FortyFive" подчеркивается, что российская армия активно использует эти беспилотники не только непосредственно на линии боевого соприкосновения, но и в тактическом тылу. По словам экс-офицера, широкомасштабное применение беспилотных аппаратов "Ланцет" Россией имеет существенное воздействие на вооруженные силы Украины.

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Ранее в государственной корпорации "Ростех" было объявлено о намерении существенно увеличить объемы производства беспилотных аппаратов "Ланцет". Согласно данным этого источника, за последний год-полтора объем производства некоторых видов вооружения вырос в 20-30 раз, а выпуск бронетехники увеличился в 4-5 раз.