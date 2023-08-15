Он подчеркнул, что сохранение давления на мятежников поспособствует восстановлению конституционного порядка и поможет освободить президента Нигера Мохамеда Базума и его семью

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, Энтони Блинкен, настоятельно призвал к продолжению усилий по оказанию давления на повстанцев в Нигере. Сообщение об этом было передано Мэттью Миллером, руководителем пресс-службы Государственного департамента, и распространено информационным агентством ТАСС.

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Данная позиция главы американского внешнеполитического ведомства была высказана во время телефонного разговора с президентом Нигерии, Болом Тинубу. Энтони Блинкен подчеркнул, что поддержание усиления давления на повстанцев способствует не только восстановлению порядка в соответствии с конституцией, но и содействует освобождению президента Нигера, Мохамеда Базума, и его семьи. Известно, что такое постановление поддерживает Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) в усилиях по разрешению кризиса в Нигере.

Ранее военные, поднявшие восстание в Нигере, выразили намерение начать преследование свергнутого президента страны по обвинениям в государственной измене и подрыве государственной безопасности, что, возможно, может привести к его ликвидации.