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Военно-морской флот США впервые в истории остался без командующего
14 августа истек срок полномочий действовавшего главы ВМС Майка Гилдэя

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Исторически важное событие произошло в американских вооруженных силах: Военно-морской флот США впервые остался без руководителя. Это произошло после завершения полномочий главы Военно-морского флота, Майка Гилдэя, 14 августа. Ситуация осложнилась из-за того, что предложенную кандидатуру на эту должность, Лизу Франкетти, заблокировал сенатор Томми Тубервиль, представляющий штат Алабама и принадлежащий к республиканской партии.

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Основной аргумент Тубервиля заключается в том, что расходы на аборты для военнослужащих и их семей не были надлежащим образом прозрачно финансированы. Эта проблема стала более острой после того, как Верховный суд США отменил конституционное право на аборт. В ответ на это решение, Пентагон взял на себя ответственность за финансирование транспортных расходов для поездок в штаты, где аборты разрешены. Однако республиканцы не поддерживают этот подход и настаивают на соблюдении законодательства штата проживания военнослужащих.

В результате такой ситуации республиканцы блокируют назначения на важные посты в армии США в Сенате. Военно-морской флот США оказался третьим военным подразделением, потерявшим своего командующего в результате этой ситуации, присоединившись к сухопутным войскам и морской пехоте. Важно отметить, что благодаря численному преимуществу Демократической партии в Сенате, республиканская блокировка не остановит окончательные назначения, а просто временно замедлит процесс.

Ллойд Остин, министр обороны США, выразил беспокойство относительно последствий подобной ситуации, подчеркнув, что такие шаги, как блокировка назначений, негативно влияют на боевую готовность американской армии и оказывают негативное воздействие на жизни семей военнослужащих.

Помимо этого, США также приняли решение о выделении новой военной помощи Украине. Эта помощь включает поставку боеприпасов для систем противовоздушной обороны, артиллерии, противотанковых средств, оборудования для разминирования, а также снарядов для систем залпового огня HIMARS и комплексов противотанковых ракет Javelin.

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