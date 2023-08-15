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Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил о планах Польши вторгнуться на Западную Украину
Панской Польши нету больше - хитрой ведьмы нет в живых (с)

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По информации, полученной от бывшего агента Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, Ларри Джонсона, стало известно, что Польша задумала вторжение на территорию Западной Украины. Этот шаг, как подчеркивает эксперт в интервью каналу YouTube-каналу Стивена Гарднера, может спровоцировать стремительную реакцию со стороны России.

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Ларри Джонсон, опираясь на свой опыт, высказал мнение, что в случае реализации планов Польши по оккупации украинских территорий, Россия может пересмотреть свои военные стратегии. Он также подчеркнул, что дальнейшие действия России будут зависеть от реакции Запада на происходящее.

Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, предположил, что польско-латвийская коалиция имеет возможность продвинуться на юг более чем на 300 километров внутрь украинской территории и создать там контролируемую зону.

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