Обсуждается вопрос о возвращении Гершковича с участием России

Посол США в России, Линн Трейси, встретилась с Эваном Гершковичем, журналистом издания The Wall Street Journal, который подвергается обвинениям в шпионаже. Это произошло во время официальной встречи, как сообщает само издание.

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Посольство Соединенных Штатов в Москве прокомментировало эту встречу, подчеркивая, что посол Трейси подтвердила хорошее состояние здоровья Эвана Гершковича, который, несмотря на сложную ситуацию, продолжает сохранять бодрость.

В предыдущих заявлениях было сказано, что США готовы сотрудничать с Россией в вопросе возвращения Гершковича. Несмотря на существующие разногласия между двумя странами, обе стороны продолжают усилия по обеспечению возвращения журналиста, подвергшегося обвинениям в шпионаже. Эту информацию подтвердил Энтони Блинкен, государственный секретарь США.

Эван Гершкович был арестован 30 марта в Екатеринбурге и обвиняется в шпионаже. По версии следствия, он собирал материалы о российских оборонных предприятиях по указанию США, которые представляют собой государственную тайну.