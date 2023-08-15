ТАСС: военные самолеты России были замечены в опознавательной зоне ПВО Аляски

Согласно донесению от Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), в области действия противовоздушной обороны (ПВО) Соединенных Штатов, которая охватывает территорию Аляски, было обнаружено присутствие четырех военных самолетов из России. Эта информация была предоставлена ТАСС.

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В официальном заявлении командования подчеркнуто, что российские военные машины находились в международном воздушном пространстве и строго соблюдали государственные границы. Согласно этому заявлению, подобное передвижение российских военных самолетов в области опознавательной зоны ПВО Аляски регулярно наблюдается и не представляет потенциальной угрозы.

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило факт проведения плановых полетов стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в области Арктики. В ведомстве отметили, что эти вылеты были осуществлены над нейтральными водными территориями.

Ранее в Соединенных Штатах вызвало удивление проведение совместных военных учений России и Китая у берегов Аляски. Согласно словам экс-советника руководства Пентагона Дугласа Макгрегора, эти маневры, осуществленные Москвой и Пекином в данной региональной зоне, вызвали вопросы у американских властей.