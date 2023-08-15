В Rheinmetall прокомментировали сообщения о поставках БПЛА Украине

Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил, что до конца текущего года планируется поставить Украине беспилотные летательные аппараты нового поколения Luna NG. Эти беспилотники предназначены для выполнения задач ближней разведки. Кроме того, в этом же периоде компания, по заказу Германии, предоставит систему для воздушной разведки украинским вооруженным силам.

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По информации, предоставленной Rheinmetall и цитируемой в пресс-релизе РИА Новости, эти шаги являются частью сотрудничества с Украиной. Планы немецкой компании были первоначально упомянуты в газете Bild am Sonntag. Важно отметить, что комплектация беспилотных аппаратов включает в себя как наземную станцию управления, так и стартовую катапульту.