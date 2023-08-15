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Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил, что до конца текущего года планируется поставить Украине беспилотные летательные аппараты нового поколения Luna NG. Эти беспилотники предназначены для выполнения задач ближней разведки. Кроме того, в этом же периоде компания, по заказу Германии, предоставит систему для воздушной разведки украинским вооруженным силам.
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По информации, предоставленной Rheinmetall и цитируемой в пресс-релизе РИА Новости, эти шаги являются частью сотрудничества с Украиной. Планы немецкой компании были первоначально упомянуты в газете Bild am Sonntag. Важно отметить, что комплектация беспилотных аппаратов включает в себя как наземную станцию управления, так и стартовую катапульту.