Бывший аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Одесса имеет большое значение для России

Одесса имеет важное историческое значение для России. Это подчеркнул бывший аналитик ЦРУ, Ларри Джонсон, в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру, которое можно прослушать на платформе YouTube.

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В ходе беседы Ларри Джонсон провел параллель с ситуацией, связанной с присоединением Техаса к Соединенным Штатам, и предложил взглянуть на Одессу с точки зрения возможного возвращения ее под контроль России.

Аналитик подчеркнул, что так же, как американцы проявили решимость вернуть Техас и обеспечить его безопасность на территории США, так и в России существует аналогичное стремление. Ларри Джонсон утверждает, что Россия обладает необходимыми военными ресурсами для осуществления подобных действий.

В своих заявлениях, сделанных 12 августа, экс-аналитик ЦРУ также выразил мнение о том, что Украина может лишиться контроля над Одессой из-за невозможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжать активные военные операции. Он считает, что шансы Киева сохранить контроль над городом неуклонно уменьшаются.