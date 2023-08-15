Daily Express: поставленные Киеву британские Challenger не появились на поле боя

Британские танки Challenger 2, которые были поставлены из Лондона в Киев, так и не были задействованы в боевых действиях на Украине. Подтверждение этой информации приводится в статье британского подполковника Стюарда Кроуфорда, опубликованной в Daily Express.

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Подполковник Кроуфорд отметил, что на момент его публикации не наблюдается никаких доказательств присутствия танков Challenger 2 на украинской территории. Известный военный корреспондент Джонатан Бил, находящийся в настоящее время в Украине, заявил в своем Twitter, что он обратился к двум высокопоставленным генералам Вооруженных сил Украины с вопросом о местонахождении танков. Полученный ответ сводится к утверждению, что у ВСУ нет таких танков в наличии.

Подполковник Кроуфорд высказал предположение, согласно которому украинская сторона, возможно, пока не использует танки Challenger 2 в активных боевых действиях, и, скорее всего, они находятся в ином месте. Его анализ также подразумевает, что даже в случае применения танков на передовой, возможны определенные сложности из-за уязвимости данных машин перед атаками беспилотников и мин. Подполковник также отмечает, что подобные уязвимости существуют и у немецких танков Leopard 2.

Ранее, в начале июля, появилась информация о затруднениях, с которыми столкнулись украинские войска при интеграции танков Challenger 2 в свои операционные планы из-за определенных условий, предъявленных Великобританией. Лондон потребовал от Киева обеспечения гарантий, что эти танки не будут задействованы в рискованных операциях, чтобы исключить возможность их захвата или уничтожения со стороны российских военных.