Осло поставит Киеву систему для борьбы с БПЛА, контракт оценивается в $70,8 млн

Kongsberg Gruppen, мировой лидер в области технологий и решений для обороны и безопасности, заключила соглашение с Киевом. Согласно этому соглашению, компания предоставит инновационную систему, предназначенную для детекции и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Общая стоимость этого проекта составляет 740 миллионов норвежских крон, что приблизительно равно 70,8 миллионам долларов. Это важный шаг как для Конгсберг Группен, так и для украинской стороны, обозначающий важность сотрудничества в сфере обороны.

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Инициативу по внедрению этой системы поддерживает Международный фонд поддержки Украины (IFU), в котором ключевую роль играет Норвегия. Согласно высказываниям главы Министерства обороны Бьорна Арильда Грама, данная сделка имеет не только стратегическое значение для безопасности украинцев, но также исключительно важное значение в контексте поддержки украинского сопротивления "российской агрессии".

Важно отметить, что в свете предыдущих событий Москва внесла Норвегию в список стран, которые не считаются дружественными. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил этот шаг недавними действиями Осло в отношении российских граждан и дипломатов.