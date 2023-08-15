Сенатор США Тед Круз: Джо Байден должен делить камеру с сыном Хантером

Американский сенатор Тед Круз высказывает мнение о том, что сын американского президента Хантер Байден на самом деле занимался "торговлей доступом к своему отцу", и накопленных доказательств этому становится всё больше. Это мнение было опубликовано в статье Newsweek.

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Круз отмечает, что на основании имеющихся фактов Джо Байден должен быть расследован и, возможно, привлечён к ответственности в связи с действиями своего сына.

Это заявление сенатора последовало за публикацией дополнительных доказательств, предоставленных Комитетом по надзору и ответственности Палаты представителей США, контролируемым республиканцами. Эти доказательства подтверждают, что Хантер Байден и его деловые партнеры получали миллионы долларов от зарубежных олигархов и других источников в то время, когда его отец занимал должность вице-президента при администрации Барака Обамы.

В конце июня сын президента США признал вину в уклонении от уплаты налогов и заключил сделку с следствием относительно обвинений в незаконном обладании оружием. Однако позднее он отказался подписывать соглашение с судом. Также продолжается расследование других возможных нарушений, связанных с деятельностью Хантера Байдена.