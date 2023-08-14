С айтишниками везде проблемы и всем они нужны

Британская армия сталкивается с серьезными трудностями при наборе специалистов в области кибербезопасности. Сообщается, что этот вопрос был поднят в статье, опубликованной в известной газете Telegraph, ссылающейся на слова Ричарда Холройда, управляющего директора по вопросам обороны и безопасности в аутсорсинговой IT-компании Capita.

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Согласно информации, представленной журналистами, британская армия испытывает недостаток опытных кадров в данной сфере. Это касается не только внутренних кадров, но и потенциальных кандидатов извне, включая специалистов из американской компании Raytheon Technologies, а также из крупнейшей британской телекоммуникационной компании British Telecom (BT).

В своих комментариях Холройд подчеркнул, что область науки, технологий, инженерии и математики представляет собой крайне конкурентную среду, что добавляет сложностей процессу набора квалифицированных специалистов.

Ранее уже сообщалось, что армия Великобритании сталкивается с вызовами, связанными не только с набором персонала, но и с обеспечением руководства быстрыми реагированиями в рамках НАТО. Эти трудности были усугублены сложной ситуацией в армии и ограниченными поставками боеприпасов, в частности, из-за перераспределения их на Украину.