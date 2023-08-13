Цель переговоров — найти скорейшее решение для урегулирования ситуации на Украине

Канцлер Федеративной Республики Германии, Олаф Шольц, высказал поддержку продолжению международных переговоров с целью найти быстрое решение для урегулирования ситуации на Украине. В интервью телеканалу ZDF он подчеркнул важность этого процесса и обсудил августовские переговоры, которые состоялись в Джидде.

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Политик признал, что хотя это только начало, переговоры в Саудовской Аравии включили в себя представителей большего числа государств по сравнению с предыдущей встречей в Копенгагене в июне. Шольц призвал продолжить работу в этом направлении, усилив давление на Россию. Дмитрий Кулеба, глава украинского МИД, отметил растущие призывы к переговорам с Москвой, но заверил, что Киев будет активно действовать, чтобы противостоять этим позициям.