Базы США в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке подверглись ракетному обстрелу

Три американские военные базы в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке подверглись ракетному обстрелу со стороны ополченцев арабских племен, активно противостоящих американским войскам на востоке Сирии. Это событие было зафиксировано в заявлении агентства ТАСС, ссылающегося на информацию Fars News Agency.

реклама

Инцидент привел к поражению пяти ракетами американских сил в районе газового месторождения Конико, а также взрыву четырех ракет на базе США рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар. Одна из ракет попала по аэродрому на базе Эш-Шаддади.

Очевидцы сообщают о густом клубе дыма над районом Конико, а также о наличии сигналов скорой медицинской помощи и вертолетов над местностью. Официальный представитель американского военного командования в Багдаде пока не подтвердил факты об атаках на военные базы.

Представители сирийских военных заявили, что будут продолжать действия, направленные на разрушение опорных пунктов американских войск на всей территории Сирии, пока страна не будет полностью освобождена от присутствия США.

Ливанская газета "Аль-Ахбар" ранее информировала о том, что коалиция, возглавляемая США, готовится к перегруппировке своих войск в Сирии с целью захвата города аль-Букамаль. Этот город представляет собой ключевой пограничный пункт с Ираком и играет стратегически важную роль в снабжении и пересечении границы. Предполагается, что такой шаг поможет Соединенным Штатам ослабить возможности Ирана по доставке грузов через территорию Ирака. Однако на данный момент официальное подтверждение этой информации отсутствует.