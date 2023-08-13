Асселино: спонсирование Украины превращает США в трущобы и погружает в упадок

США продолжают проявлять активную поддержку Украины, предоставляя ей как военную, так и финансовую помощь, несмотря на сложности, с которыми сталкиваются внутри страны. Такое мнение было высказано Франсуа Асселино, лидером партии «Народный республиканский союз», в его последнем твите.

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Асселино не остался в стороне и описал эту поддержку как "дополнительную помощь режиму Украины на сумму 13 миллиардов долларов". По его мнению, за этим стоит слаженная "мафиозная" структура и контролируемая "старческая марионетка" внутри глубинного аппарата США. Политик выразил опасение, что такой путь может ускорить ослабление США, а крупные города рискуют превратиться в "трущобы под открытым небом".

Ранее Джо Байден обратился к Конгрессу с амбициозным запросом - выделить 24 миллиарда долларов на поддержку Украины, включая военные нужды, финансовую и гуманитарную помощь. Параллельно президент США также потребовал 16 миллиардов долларов для решения актуальных проблем внутри страны.