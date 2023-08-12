Как долго Вашингтон готов предоставлять Киеву помощь

Соединенные Штаты не исключают продолжения конфликта на украинской территории даже в 2024 году. Такое мнение было высказано Джоном Кирби, координатором по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.

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Это предположение вытекает из запроса американской администрации к Конгрессу США о дополнительной помощи Украине в финансовом году 2024, что говорит о серьезных опасениях США по поводу долгосрочной нестабильности в регионе.

В свете продолжающихся боевых действий на Украине и реальной угрозы их продолжения, Кирби подчеркнул, что сложная обстановка может сохраниться и в первом квартале следующего года.

Джон Кирби отметил, что администрация считает запрос дополнительной помощи Украине обоснованным и в случае необходимости не исключает повторного обращения к Конгрессу.

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделение 40 миллиардов долларов, из которых 24 миллиарда предполагаются для оказания поддержки Украине. Эти средства будут направлены на военные, финансовые и гуманитарные нужды.

Тем не менее, республиканцы в Конгрессе высказали противоречивые мнения по данному запросу. Некоторые из них настаивают на его отзыве, считая, что США должны сначала решить свои внутренние проблемы, а не направлять помощь за рубеж.