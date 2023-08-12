LRT: в литовском Вильнюсе после саммита НАТО пропал асфальт на улице Лепкальне

Как только завершился саммит НАТО в Вильнюсе, стало ясно, что новый асфальт, уложенный перед этим важным мероприятием, каким-то образом исчез. Сообщается, что такое странное событие произошло на улице Лепкальне, и издание LRT поделилось этой информацией.

Перед встречей высокопоставленных представителей альянса были проведены настоящие масштабные дорожные работы. Сотрудники коммунальных служб вложили много усилий и смогли завершить укладку нового дорожного покрытия до начала саммита. Однако вскоре после этого некоторые местные жители обнаружили, что асфальт исчез, словно его никогда и не было.

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Для того чтобы выяснить, что произошло, журналисты из LRT решили провести личную проверку. Их поход на улицу Лепкальне подтвердил, что асфальта действительно нет. В связи с этим они обратились к представителю городской администрации Габриэлюсу Грубинскасу, который пояснил, что дорожные работы не успели завершиться к моменту начала саммита НАТО и продолжаются и на данный момент.

Сам саммит, который проходил 11-12 июля в столице Литвы, оставил значительный след в мировой политике. Ранее Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, поделился своим мнением о проведенном событии, заявив, что саммит подчеркнул агрессивную направленность альянса. Он также отметил утверждение планов по увеличению военной группировки и усилению военной инфраструктуры вблизи границ России.