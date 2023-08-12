В США подсчитали потери украинской армии с начала спецоперации

Западные аналитики высчитали, что начиная с начала специальной военной операции, украинская армия потеряла более 150 тысяч военнослужащих. Однако стоит отметить, что Россия также понесла значительные потери, но следует учесть, что её население превосходит украинское втрое. Издание также сообщает, что в условиях ухудшающейся обстановки все больше граждан Украины стремятся избежать военной службы.

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Схожей информацией поделился один из украинских военнослужащих, рассказав о значительных потерях как в личном составе, так и в боевой технике в первые дни контрнаступления. Согласно его рассказу, некоторые бригады столкнулись с серьезными потерями, пытаясь прорваться через укрепленные позиции российской армии.