Документ содержит лингвистические правила по реэкспорту военных материалов

Государственный секретариат экономики (SECO) Швейцарии инициировал тщательное расследование в свете утечки конфиденциального документа в СМИ. Данный документ касается вопросов, связанных с поставками оружия на Украину. Об этом официально объявил представитель SECO, Фабиан Майенфиш.

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Слова Майенфиша были представлены агентством ТАСС, где он подчеркнул, что агентство принимает этот инцидент с высокой степенью серьезности. По этой причине они инициировали расследование через разные каналы.

Майенфиш также отметил, что хотя документ был формально изменен в нескольких местах по сравнению с оригиналом, его подлинность признается. Документ содержит лингвистические правила, связанные с вопросами реэкспорта военных материалов, связанных с Украиной. Изначально этот документ был предоставлен различным ведомствам федеральной администрации и посольствам.

Важно отметить, что информация, содержащаяся в этом языковом регламенте, уже известна общественности. По этой причине публикация документа не представляет проблемы с точки зрения содержания.

Ранее было сообщено, что хакерская группировка «Джокер ДНР» опубликовала данный документ, в котором рассматриваются варианты военной поддержки Киева со стороны Швейцарии. В документе описываются возможные методы, которые могла бы использовать Швейцария для предоставления военной помощи без нарушения своего статуса нейтралитета. В частности, рассматривается возможность создания «обменного кольца» с одной из стран Балтии и Дании, чтобы заменить поставленные Украине боевые машины Piranha 3, произведенные в Швейцарии.