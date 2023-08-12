Белый дом: США готовы обучать летчиков ВСУ управлению F-16 на своей территории

США выразили готовность предоставить украинским военным обучение пилотированию истребителей F-16 на своей территории, если Европа столкнется с трудностями. Это заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, Джон Кирби.

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Он отметил, что программа обучения пилотов Вооруженных сил Украины для управления F-16 еще не завершена. Особое внимание уделяется английскому языку, так как управление и системы контроля самолета включают технические термины на английском. Поэтому пилоты должны обладать хорошими навыками языка, чтобы успешно выполнять миссии.

Ранее стало известно, что первым шести украинским пилотам потребуется дополнительное время до лета 2024 года, чтобы завершить обучение на F-16 из-за необходимости освоения технических терминов на английском языке. Украинский президент Владимир Зеленский ранее анонсировал начало подготовки пилотов в августе.