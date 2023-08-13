19fortyfive: ВСУ потеряли Leopard 2 при попытке прорвать линию обороны РФ

Украина сталкивается с утратой танков Leopard 2 при попытке прорвать крепкую оборонительную линию России. Эксперт военных вопросов Питер Сучиу подчеркивает в своей статье для 19FortyFive, что несколько передовых танков Leopard 2 были нейтрализованы в ходе активных боев на украинской земле. Он подчеркивает, что российские оборонительные позиции оказались более крепкими, чем ожидалось.

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В результате контрнаступления Вооруженных Сил Украины ситуация оказалась менее успешной, чем надеялся президент Владимир Зеленский. Этот факт, по мнению эксперта, вызывает тревогу у украинских властей, которые опасаются, что неудачи на поле боя могут ослабить решимость Запада предоставлять военную поддержку.

Ранее Питер Сучиу выразил беспокойство относительно российского беспилотного летательного аппарата "Ланцет", который представляет собой серьезную угрозу для украинских вооруженных сил. Он подчеркнул, что стоимость "Ланцета", всего 35 тысяч долларов, существенно ниже зенитных ракетных систем С-300, способных сбивать аналогичные дроны-камикадзе.