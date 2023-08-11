Главы ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее»

На саммите Глав Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), состоявшемся недавно, было принято решение о начале операции в Нигере с применением военных сил. Эту информацию раскрыл Алассан Уаттара, президент Кот-д'Ивуара, по прибытии из Абуджи. Сообщает об этом Alarabiya.

реклама

"После проведения нескольких встреч штаб-офицеров для детального обсуждения, мы получили согласие лидеров государств ЭКОВАС начать военную операцию без дополнительных задержек", - поделился политик.

Уаттара добавил, что Кот-д'Ивуар внесет свой вклад в виде батальона, включающего от 850 до 1100 человек, совместно с военнослужащими из Нигерии и Бенина, к которым присоединятся войска других стран. "Мы нацелены на то, чтобы вернуть президента Базума на его должность", - подчеркнул он.

Прежде чем завершить свое выступление на саммите, президент напомнил о предыдущем вмешательстве ЭКОВАС в ситуации в Либерии, Сьерра-Леоне, Гамбии и Гвинее-Бисау, когда нарушался конституционный порядок.

"Мы снова сталкиваемся с аналогичной ситуацией в Нигере, и нам следует подчеркнуть, что ЭКОВАС не может оставаться безучастным к этой проблеме", - заключил он.

Ранее мятежники в Нигере предупредили и.о. замгоссекретаря США Викторию Нуланд о намерении ликвидировать президента Мохамеда Базума в случае вмешательства внешних сил. По данным сообщений, Базум находится под стражей в президентском дворце в Ниамее.