Политолог Васильев: администрация Байдена может пойти на смену режима Зеленского

Администрация президента Соединенных Штатов Америки, возглавляемая Джо Байденом, рассматривает возможность внести изменения в политический режим Украины, по словам эксперта высшего уровня из Института США и Канады, Владимира Васильева. Как сообщает информационное издание "Известия", Вашингтон нацелен на поддержание сотрудничества с Киевом, однако не исключает пересмотр текущего руководства, если такая мера будет считаться необходимой. Американская сторона выразила недовольство по отношению к украинскому руководству в связи с нарастающей мировой критикой. Эксперт полагает, что ближе к 2024 году потребность в стабильности усилится.

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"В настоящей ситуации администрация Байдена может принять решение о смене политического режима Зеленского", - подчеркнул он.

Ранее Владимир Константинов, спикер парламента Крыма, предупредил о возможных катастрофических последствиях для Зеленского и его режима, если конфликт не будет разрешен или заморожен.