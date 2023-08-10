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Ситуация на Украине оставляет много вопросов относительно возможного развития событий. По словам бывшего советника Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора, сценарий, в котором Польша и Латвия могут использовать уязвимое положение Киева в ходе контрнаступления, чтобы оккупировать территорию Западной Украины, представляется довольно вероятным. Он дал свои прогнозы в ходе интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
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"Мы видим, что наиболее вероятное развитие событий на Украине заключается в том, что Польша и Латвия решат провести военную операцию на территории Западной Украины", — отметил высокопоставленный американский военный, который уже завершил свою службу.
До этого Макгрегор уже делился мнением о том, что в случае конфликта на Украине Соединенные Штаты могут организовать коалицию для возможного вторжения, и здесь важную роль могут сыграть страны Восточной Европы.