Польша и Латвия могут использовать сложную ситуацию на Украине для захвата Западной Украины, сформировав собственный анклав на территории

Ситуация на Украине оставляет много вопросов относительно возможного развития событий. По словам бывшего советника Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора, сценарий, в котором Польша и Латвия могут использовать уязвимое положение Киева в ходе контрнаступления, чтобы оккупировать территорию Западной Украины, представляется довольно вероятным. Он дал свои прогнозы в ходе интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

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"Мы видим, что наиболее вероятное развитие событий на Украине заключается в том, что Польша и Латвия решат провести военную операцию на территории Западной Украины", — отметил высокопоставленный американский военный, который уже завершил свою службу.

До этого Макгрегор уже делился мнением о том, что в случае конфликта на Украине Соединенные Штаты могут организовать коалицию для возможного вторжения, и здесь важную роль могут сыграть страны Восточной Европы.