В последних новостях, адвокат, представляющий интересы бывшего президента США Дональда Трампа, Джон Лауро, выступил с заявлением о возникновении серьезного конфликта между Белым домом и свободой слова. В интервью телеканалу CNN он утверждает, что ходатайство прокуратуры ограничить публичное распространение информации о политике является нападением на принцип свободы прессы.

Представитель защиты, Джон Лауро, считает предложенный администрацией президента Джо Байдена ограничительный ордер попыткой скрыть от общественности важные сведения. Он выражает свое удивление отсутствием единства среди американских СМИ в противодействии данной инициативе прокуратуры. Согласно его словам, спецпредставитель прокуратуры США, Джек Смит, возглавляющий обвинения против бывшего американского лидера по делу, связанному со штурмом Капитолия в январе 2021 года, не обладает независимостью при принятии решений. Лауро утверждает, что Смит должен получать разрешения от генпрокурора и Министерства юстиции США, чтобы обеспечить более объективное разбирательство.

Ситуация возникла после того, как американская прокуратура предложила судебным путем ограничить возможность Дональда Трампа публиковать посты в социальных сетях. Этот шаг направлен на предотвращение возможного разглашения следственной информации по делу о пересмотре выборов 2020 года, которая, возможно, оказала бы давление на участников судебного процесса.







